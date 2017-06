Nominationen Gemeindewahlen und Traktanden der Gemeindeversammlung besprochen. Mit Freude nahm die Teilnehmerschaft zur Kenntnis, dass sich Edi Rohr wiederum als Gemeinderat zur Verfügung stellt.



Auch Markus Thomann, (Schulpflege Seon), Frieda Rohr, (Steuerkommission Seon), Jörn Wieser, (Finanzkommission Boniswil), und Alime Köseciogullari, (Stimmenzählerin Seon), stellen sich nochmals zur Verfügung. Für den zurücktretenden Musa Yavuzcan, (Finanzkommission Seon) konnte noch kein Ersatz gefunden werden. Gespräche mit verschiedenen Personen laufen und man ist zuversichtlich, dass sich jemand finden wird.

Im zweiten Teil der Versammlung orientierte Jörn Wieser über die vergangene Gemeindeversammlung in Boniswil, Gemeinderat Edi Rohr konnte erschöpflich Auskunft über die Traktanden der Gemeindeversammlung von Seon geben. Zu reden gaben insbesondere die Ablehnung der Tempo 30-Zonen Breitenweg und Webereistrasse sowie der Zusatzkredit von Fr. 301'190.-- für die SBB-Haltestelle Seon Nord. Den Anträgen des Gemeinderates stimmte die SP grossmehrheitlich zu. Die Fragen betreffen Hallenbad, Seetalschulhaus und dem Standort der Bezirksschule konnte Rohr zufriedenstellend beantworten.



Die Parteileitung lädt herzlich ein, am Samstag, 01. Juli am des InfoCenters Eppenberg teilzunehmen. Im Ausstellungsraum wird der Vierspurausbau zum Erlebnis Gross und Klein. Die Veranstaltung ist öffentlich und nicht nur für Parteimitglieder. (Programm und Anmeldung an Ueli Röthenmund (ueli.r@seener.ch). Mit einem kühlen Trunke auf der "Sternen"-Terrasse ging der interessante Abend zu Ende.