Unsere drei Athleten Jan Thalmann, Christian Rutschmann und Adria Alcala und die beiden Betreuern Joel Brüllmann und Bruno Probst nahmen am Mentouxmen Triathlon in Frankreich teil. Die drei mussten die Distanz von 2 km schwimmen, 90 km Radfahren und 20 km Laufen bewältigen. Das Schwimmen erfolgte in einem Baggersee. Die ersten 65 km der Radstrecke waren mehrheitlich leicht coupiert, bis es dann auf den berüchtigten Mo Ventoux auf 1907 m. ü. M. ging. Von Anfang an waren immer 9 – 15 % Steigungsmeter zu meistern. Oben angekommen durften die drei noch vier Mal eine sehr coupierte Laufrunde von 5 km absolvieren.

Am Renntag war um 04.30 Uhr Tagwache um sich noch genügend zu stärken. Um 05.30 Uhr fuhren wir gemeinsam an den Schwimmstart. Nach den letzten Vorbereitungen mussten Christian, Jan und Adria mit über 700 weiteren Teilnehmern an den Start um das Abendteuer Mo Ventoux in Angriff zu nehmen. Mit einer Schwimmzeit von 23,48 Min. absolvierte Jan die schnellste Schwimmzeit und konnte als erster die Radstrecke eröffnen. Aber auch Christian und Adria konnten mit sehr guten Schwimmleistungen schon sehr früh auf die Radstrecke. Nach den ersten 55 km waren die drei immer noch sehr gut im Rennen. Wir beiden Betreuer warteten gespannt auf dem Mo Ventoux auf ihr Eintreffen. Mit einer Fahrzeit von 3 Std. 24 Min. kam Jan als gesamt 6ter auf dem Mo Ventoux an und konnte sich auf die Laufstrecke begeben. Christian benötigte für die Radstrecke 3 Std. 26 Min was für ihn den Zwischenrang 10 bedeutete und Adria fuhr nach 3 Std 41 Min. auf Rang 33 ein. Auf der brutalen Laufstrecke wurden unsere Athleten noch aus den letzten Reserven gelockt und zu unserer grossen Freude konnten die TriTeamler noch einmal zulegen und belegten die sensationellen Ränge 5 für Jan Thalmann in 5 Std. 18 Min. Rang 8 ging an Christian Rutschmann, welcher den Wettkampf in 5 Std. 27 Min. bewältigte. Adria Alcala kam als 29ter mit einer Zeit von 5 Std. 52 Min. ins Ziel.

Mit diesem super Ergebnis konnte das TriTeam Oensingen ein weiteres Mal an einem Internationalen Rennen seine Klasse unter Beweis stellen. Wir gratulieren den Dreien für diese ausserordentlichen Leistungen. Hut ab! www.triteam.ch Von Bruno Probst und Aline Rennollet