Hardy Ruoss liess die Katze auch dieses Jahr nicht aus dem Sack. Bei jedem der Bücher, die der eloquente Moderator am letzten Freitag den mehr als 150 anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörern des Seetaler Literaturschiffs als Appetithäppchen servierte, erzählte er den Inhalt nur so weit, bis die Lust auf das Lesen geweckt war. Als bekennender Krimiliebhaber weiss der gewiefte Literaturkritiker Spannung aufzubauen. Seine Lesetipps eröffneten buchstäblich "glänzende Aussichten" auf den Lesesommer, um den Titel des neusten Romans von Margrit Schriber, der sich unter der Bücherauswahl fand, zu zitieren. Das Stichwort "Entschleunigung", mit dem Hardy Ruoss den Geländeroman "Hain" von Eshter Kinsky charakterisierte, passte auf die gemächliche Schiffahrt auf dem Hallwilersee, die in einen traumhaften Seetaler Frühlingsabend führte. Der Spannungsbogen schloss die Lesungen mit den Autoren Thomas Meyer und Tim Krohn mit ein, den beiden Autorengästen dieser literarischen "Kreuzfahrt". Die ach so vertrackte Dynamik des menschlichen Zusammenlebens, ihre latenten Möglichkeiten des Gelingens oder Scheiterns, bildete den gemeinsamen Nenner des Abends. Thomas Meyer, er las nicht wie erwartet aus seinem Erfolgstitel "Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse", greift das Thema in seinem neuen Buch "Trennt euch" auf. Tim Krohn konterte mit "Herr Brechbühl sucht eine Katze", einer witzigen Darstellung der menschlichen Regungen, die auf ihre Art keine Gefühlslage auslässt. Wo Emotionen im Spiel sind, ist die Musik nie weit: Sabine Bachmann am Akkordeon und Alexandra Willimann-Radici mit der Violine bewiesen, dass immerhin musikalisches Zusammenspiel perfekt gelingen kann. Nostalgie verlieh der anregenden Schiffahrt zum Schluss das Bedauern der zehn Bibliothken des Luzerner und Aargauer Seetals darüber, dass Hardy Ruoss die literarische Leine nun auch im Seetal zieht, nachdem er seine jahrzehntelange Tätigkeit als Moderator bei Radio SRG altershalber schon vor einigen Jahren in neue Hände gelegt hat.