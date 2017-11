Tatsächlich waren am Do. 9.November 2017 alle Musikanten und die Musikantin der Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli im Spital ! Was sich dramatisch anhört entpuppte sich als ein Engagement in der Akutgeriatrie des Waidspital. Erstmals in einem Spital, mit einer spez. Zuhörerschaft, auftreten zu dürfen war auch für uns nicht Alltäglich. Unsere volkstümlichen Weisen fanden jedoch den Weg in die Herzen der gebannt lauschenden Zuhörerschaft. Fröhliche Gesichter, dankbarer Applaus; und wo es möglich war, rhythmisches Schaukeln und Bewegen zeigte uns, dass die Melodien angekommen waren.

Es machte uns Freude hier aufzutreten und etwas Freude in den Alltag dieser Patienten und Patientinnen bringen zu dürfen.

Ein Auftritt der ganz anderen Art steht demnächst an, nämlich die bestens bekannte Volksmusik-Stubete vom Fr. 15. Dez. 2017, in der Linde Weiningen. Alle sind dazu recht herzlich eingeladen.

(abi)