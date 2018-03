Drohnen im Privatbesitz finden sich immer häufiger in himmlischen Höhen wieder. Doch viele Drohnenbesitzer in der Schweiz wissen nicht, welcher rechtliche Rahmen für sie gilt. Ein wesentlicher Anteil der rund 100.000 Privatpersonen mit einer Drohne ist sich deshalb den Konsequenzen des Drohnenflugs nicht bewusst.



Immer mehr Drohnen im Privatbesitz



Das Geschäft mit Flugdrohnen in der Schweiz boomt. Neben Tests für Drohnen als Liefer- und Postboten kaufen immer mehr Privatpersonen eine der kleinen Flugmaschinen. Schätzungen des Bundessamts für Zivilluftfahrt zufolge dürfte die Anzahl der Drohnenbesitzer in der Schweiz bei rund 100.000 liegen. Obwohl die Drohne zu einem beliebten Zeitvertreib für Privatpersonen in jeder Altersklasse wird, kennt nicht jeder Drohnenbesitzer die rechtlichen Grundlagen für den Drohnenflug. Somit sind ebenfalls Regeln nicht bekannt, an welche sich die Besitzer während des Flugs halten müssen, was wiederum zu großen Problemen führt.



Probleme beginnen bei der Versicherung



Die Probleme mit Drohnen im Besitz von Privatpersonen beginnen bereits bei der Versicherung. Drohnenpiloten geraten hierbei schnell in eine Situation, in welcher sie unbewusst gegen das Gesetz verstoßen. Handelsübliche Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 500 Gramm benötigen eine Haftpflichtversicherung, welche mit einer Millionen Franken versichert ist. Jeder Hobbypilot ist dabei verpflichtet, den Versicherungsnachweis bei jedem Drohnenflug mitzuführen. In der Realität tut dies nur ein geringer Bruchteil der Hobbyflieger. Ebenso liegt ein Flugverbot in Naturgebieten vor, welche ein Jagdverbot besitzen. Die Schweiz verfügt über 42 dieser Jagdbanngebiete. Auch fünf Kilometer rund um sämtliche Flugplätze herrscht ein Drohnenflugverbot. Somit dürfen Drohnen nur in ausgewählten, stark beschränkten Gebieten in die Lüfte entlassen werden. Das Flugverbot über Menschenansammlungen besteht zudem seit 2014. Hierbei dürfen Drohnen, welche bei einer privaten Veranstaltung Luftaufnahmen der Gäste machen, nicht in Betrieb genommen werden. Diese Regelungen sind jedoch den wenigsten Drohnenpiloten bekannt.



Zahlreiche Verstöße pro Jahr



Da Drohnen nur in bestimmten Gebieten fliegen dürfen, verstoßen zahlreiche Besitzer regelmäßig bewusst wie unbewusst gegen die Verordnungen. Als Folge werden die zahlreichen Verstöße jedes Jahr dem Bundesamt für Zivilluftfahrt gemeldet. Sichten professionelle Helikopter- oder Flugzeugpiloten eine Drohne in einem verbotenen Luftfahrtbereich, erfolgt augenblicklich eine Meldung. Jeder gemeldete Einzelfall wird gesondert bearbeitet und anschließend mit Sanktionen versehen. Drohnenpiloten, welche ihre Geräte ohne Spezialbewilligung in Flugplatznähe fliegen lassen, können sogar im Zuge eines Strafverfahrens zur Rechenschaft gezogen werden.