Bei garstigem und nassem Sommerwetter besammelten sich 10 erwartungsvolle Wandergesellen samt Reisegepäck beim Restaurant Heimat. Zum Start der 4-tägigen Wanderreise offerierte uns die Gastwirtin Martina Meier ein Starter - Frühstück. Nach dem stärkenden und feinen Mahl gings mit dem Taxi der Kili - Minitours über die A4 Richtung Zürich/Schaffhausen, weiter auf der E41 bis Bargen, dann auf der B27 bis zum Gasthof Kreuz in Escheck - Schönwald im Hochschwarzwald. Am Ende der Gepäckdeponierung marschierte man zum Nachbargasthof Löwen, wo ein ausgiebiges Mittagessen eingenommen wurde. Nach der Mittagsrast Rückmarsch zum Gasthof Kreuz, dann Zimmerbezug. Anschliessend traf man sich zur Routenbesprechung für den nächsten Tag. Mit einem Apéro sowie dem Nachtessen wurde Tag 1 abgerundet. Tag 2 begann mit einem ausgedehnten Frühstück, da das Wetter, herbstlich kühl und regnerisch, keine grosse Wanderbegeisterung auslöste. Man fuhr deshalb mit dem Bus von Escheck nach Furtwangen und erreichte nach kurzem Marsch das Deutsche Uhrenmuseum. Nach einem interessanten und lehrreichen Rundgang teilte man sich in zwei Gruppen auf. Gruppe 1 wanderte,von orkanartigen Winden begleitet, zurück zum Gasthof Kreuz. Gruppe 2 trat mit dem Bus die Rückkehr zum Gasthof an. Wieder vereint, verzehrte man das am Morgen abgegebene Lunchpaket, dann wurde das Tagesgeschehen sowie die Aktivitäten für den nächsten Tag besprochen. Nach dem Apéro mit anschliessendem Nachtessen endete ein erlebnisreicher und kühler Tag. Tag 3. Ideales Wanderwetter lud zu der Rundwanderung entlang der europäischen Wasserscheide ein. Start in Escheck über die Katharinenhöhe zum Naturschutzgebiet Briglirain. Nach kurzem Aufstieg wurde die eingefasste Elzquelle erreicht. Weiter bergauf gings zur Martinskapelle. Von der Kapelle aus folgen wir dem Hauptweg weiter beran zum Brend. Beim Naturfreundehaus gings durch den Wald hinunter ins Katzensteigtal sowie an der Piuskapelle und dem Hummelhof vorbei wieder bergauf zur Katharinenhöhe. Von dort zurück zum Gasthof. Eine kleine Gruppe entschied sich für eine Wanderung im Gebiet Escheck / Schönwald, welche in ca. 2 Stunden zu bewältigen war. Tag 4. Unter heftigen Sturmböen bestieg man den Bus nach Schonach, nach einem kurzen Marsch wurde Triberg erreicht. Mit seinen diversen Attraktionen ist Triberg einzigartig im Schwarzwald. Bei einem Kurzaufenthalt beim Natur - Hochseilgarten gings weiter zu Deutschlands Höchste Wasserfälle ( über 160 Meter ). Anschliessend war eine Einkehr in ein Bierzelt angesagt. Nach einer ausgedehnten Brotzeit, Fahrt mit dem Bus ins Gasthaus. Die wiederum mit dem Kili - Taxi erfolgte Heimfahrt nach Dietikon rundte die erlebnisreichen Wandertage ab.

Kurt Huber