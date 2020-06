Schützengesellschaft Hägendorf-Rickenbach nimmt Schiessbetrieb am 10. Juni wieder auf

DIE NEUE REALITÄT

Am 10. Juni 2020 nehmen wir den Schiessbetrieb wieder auf. Die Jubiläumsfeier 25 Jahre Schützengesellschaft Hägendorf-Rickenbach wird auf das Feldschiessen 2021 verschoben Jährlich führen die Schützengesellschaften Hägendorf-Rickenbach und Wangen gemeinsam ca. 30 Trainings durch. Diese finden in der Regel am Mittwoch statt. Die Schützinnen und Schützen freuen sich, bekannte und neue Gesichter zum Schießen und zum gemütlichen Beisammensein begrüssen zu dürfen. Die neuen Schiessdaten und viele weitere Details sind auf unserer Homepage ersichtlich:http://www.sghaegendorf-rickenbach.ch/

GENERALVERSAMMLUNG 2019

Der Präsident der Schützengesellschaft Hägendorf-Rickenbach (SGHR) begrüsste Anfang März 2019 nahezu 40 Schützinnen und Schützen zur Generalversammlung. Zu Freimitgliedern (25 Jahre Mitgliedschaft) ernannt wurden Herr Christoph Nünlist, Herr Erich Küenzi und Herr Andreas Rogenmoser. Für besonders gute Schiessresultate wurden die Herren Hans Hodel, Helmut Nadig, Werner Hodel, Anton Boos, Walter Möri, Hans Kellerhals und Samuel Zingg geehrt. Mit der bronzenen Feldmeisterschaft wurde Jörg Müller ausgezeichnet und mit der goldenen Flavio Bezzola.

GENERALVERSAMMLUNG 2020

33 Schützinnen und Schützen folgten der Einladung zur 25. Generalversammlung. Geehrt und ausgezeichnet wurden: Vereinsmeisterschaft 2019, 1. Rang, Tobias Nadig, 2. Rang, Hans Hodel, 3. Rang, Helmut Nadig (siehe Bild).

Vereins Cup 2019; 1. Rang Hans Hodel, 2. Rang Werner Hodel, 3. Rang Helmut Nadig. Patrick Mugglin wurde mit der silbernen Feldmeisterschaft ausgezeichnet. Edmund Kissling konnte durch den Solothurner Schiesssportverband (SOSV) mit der ersten- und Roland Sauvain mit der zweiten Solothurner Feldmeisterschaft geehrt werden.

NACHWUCHS

Drei ehemalige Jungschützen, Emanuel Arnold, Simon Etter und Raphael Felder haben den Jungschützenleiterkurs mit Bravour bestanden. Der Jungschützenkurs 2019 wurde durch die neuen Jungschützenleiter mit der Unterstützung der bereits bewährten Jungschützenleiter gut geführt. 14 Jungschützinnen und Jungschützen aus den Gemeinden Hägendorf, Rickenbach und Wangen, haben den letztjährigen Jungschützenkurs abgeschlossen. Der Ferienpass war ebenfalls zu Besuch im Schützenhaus. Die Jungschützenleitercrew vermochte einige der 12 Teilnehmenden zu begeistern. Aufgrund der ausserordentlichen Lage wurde der diesjährige Jungschützenkurs mit 18 Teilnehmenden abgesagt.

FELDSCHIESSEN

Das Feldschiessen fand im Schützenhaus Fulenbach statt. Die Schützengesellschaften freuten sich über die rege Teilnahme. Während dem Absenden wurden Herr Hanspeter Hüssy zum Veteranen und Herr Edmund Kissling zum Ehrenveteranen ernannt.

KOMBINIERT

Zum ersten Mal fand das Gallus- und Teufelsschlucht-Schiessen gleichzeitig statt. Der Versuch gelang, denn an diesem gemeinsamen Schiessen nahmen über 850 Schützinnen und Schützen teil. Die beiden Schützengesellschaften, Hägendorf-Rickenbach und Wangen, haben entschieden, das gemeinsame Schiessen alle zwei Jahre durchzuführen.

Am Schwyzer Kantonalen Schützenfest im Juni begaben sich über zwei Dutzend Schützinnen und Schützen in die March. Der Erfolg blieb nicht aus.

ANSPRUCHSVOLL

Gemeinsam mit der SG Wangen haben wir unsere Schützinnen und Schützen Anfang November zum ersten Nachtschiessen 300m eingeladen. Gleichzeitig fand im Pistolenstand das für die Pistolenschützen bereits traditionelle Nachtschiessen statt. Mit 25 Teilnehmenden gelang die Feuertaufe so gut, dass das Nachtschiessen jährlich mit erweitertem Teilnehmerkreis durchgeführt werden soll.

Die Gruppe Amazonas hat in verschiedenen Zusammensetzungen, 2019 an 76 Schiessen-B teilgenommen. Dabei konnten gute Rangierungen erreicht werden. Eine kurze Übersicht darüber ergibt 11 Platzierungen in den ersten 3. Rängen. Davon 7-mal im 2 Rang. Gesamthaft 33-mal in den ersten 10 Rängen.

