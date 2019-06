Schön der Birs entlang

Die Kleine Monatswanderung von der Wandergruppe Evangelisch Reformierte Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf, die ging dieses Mal der Birs entlang. 19 Damen und Herren, die sagten sich, erneut wie die letzte Wanderung geht es also erneut ins Unterbaselbiet. Und wohin? Richtig um 13.13 Uhr vom Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf via Basel nach Zwingen. Und von Zwingen dann schön der Birs entlang. Bei uns nur nebenbei erwähnt wäre es die Ergolz. Gut, das darf man schon sagen, dass die Birs wie auch die Ergolz sich im Rhein dann auch wieder treffen. Es ging von Zwingen bis Grellingen Ca.6 km mit 2 Stunden war man unterwegs. Das Zvieri dann als Belohnung für die Anstrengung im Restaurant Eggfluh in Grellingen. Und zurück dann mit der Bahn nach Basel und von dort wieder nach Frenkendorf und Füllinsdorf. Und dem Wanderleiter Theo Haug sei recht herzlich gedankt für dieses schöne Erlebnis mit einer Wanderung von Zwingen bis Grellingen.