Und wieder einmal wurde klar: Die Happy Singers Fulenbach erweisen ihrem Namen alle Ehre. Trotz eher düsteren Wetterprognosen versammeln sich am Samstagmorgen in der Früh 18 lustige, aufgestellte Sängerinnen am Bahnhof Olten. Ziel unserer Reise: Grindelwald.

Am Gleis 11 werden wir vom zuvorkommenden SBB Personal in unseren reservierten Wagen begleitet. Los geht die Fahrt via Interlaken – Grindelwald.

Die bestens gelaunten Frauen können bereits im Hotel Eigerblick ihre Zimmer beziehen.

Während sich der grössere Teil unserer Gruppe auf die Wanderung Richtung Scheidegg begibt, macht sich die kleinere Skigruppe auf den Weg zur Scheideggbahn.

Die einmaligen Schneeverhältnisse und bestens präparierten Pisten laden für rasante Schwünge ein. Aber die diffusen Lichtverhältnisse mahnen zur Vorsicht. Doch gegen Mittag wird die Sicht immer klarer und am Nachmittag zeigt sich sogar die Sonne. Umso mehr geniessen wir die tollen Abfahrten und die einmalige Bergkulisse.

Nach einer Kaffee-Schümli-Runde geht es wieder ins Hotel, wo wir auch unsere Wanderfrauen treffen, die wieder den Weg zurück gefunden haben.

Nach einem unterhaltsamen Apéro im Hotel geniessen wir noch einen gemütlichen Fondueabend im Eigerstübli. Es ist ein langer Tag, so gehen die einen früh schlafen. Der harte Kern geniesst noch ein bisschen das Nachtleben in Grindelwald.

Nach einem reichhaltigen Frühstück am Sonntagmorgen wandern wir mit ortskundiger Führung über den Terrassenweg. In der Rancherbar lassen wir bei Wein und Gesang - und zum Schluss beim herrlichen Muni Kafi - den Nachmittag ausklingen.

Zur Krönung dürfen wir im 1. Klasse Wagon nach Hause fahren, wo wir noch mit Prosecco, spendiert von einer Mitsängerin, überrascht werden.

Zwei wunderschöne Tage gehen zu Ende. Herzlichen Dank für die Organisation und ein Dankeschön an alle, die dabei waren.

Lucia Grolimund