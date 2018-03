Mit dem Car machten sich 46 Schüler und Schülerinnen der Sek I Wangen bei Olten am Montagmorgen des 19.3.2018, um sieben Uhr früh auf den Weg ins Schneesportlager nach Valbella.

Gegen Mittag angekommen, durften wir unsere Zimmer beziehen. Danach assen wir unser selbst mitgebrachtes Mittagessen in dem Essaal des Lagerhauses. Kurz darauf lernten wir die Leiter und Leiterinnen kennen und fuhren mit ihnen auf den Pisten von Valbella und Lenzerheide. Alle kamen nach einem anstrengenden Nachmittag zurück ins Lagerhaus und trafen sich bald darauf zum Abendessen. Bei der Abendunterhaltung wurden die Tischtennis- und Tischfussballturniere ausgelost und die Spiele begannen. Um 22:00 Uhr gingen alle erschöpft zu Bett.

Um halb acht wurden wir geweckt und machten uns nach dem gemeinsamen Frühstück auf den Weg zur Piste. Zu Mittag assen wir das am Morgen selbstgemachte Sandwich gemeinsam auf der Piste oder in einem Picknick-Raum. Das Wetter war sehr dürftig und die Sicht zum Ski- oder Snowboardfahren wurde immer schlechter, weshalb sich die Gruppen etwas früher als sonst zurück ins Lagerhaus begaben. Später, in der Abendunterhaltung wurden Spiele gespielt - unter anderem Lotto. Alle hatten grossen Spass.

Der nächste Tag verlief ähnlich. Am Abend wurden wiederum Spiele gespielt mit dem Motto Mädchen gegen Jungs. Es wurde getanzt, gesungen und alle genossen diesen Abend sehr.

Am Donnerstag wachten wir auf und freuten uns über das schöne Wetter, denn man sah in dieser Woche zum ersten Mal richtig die Sonne. Mit etwas Anspannung machten sich die Gruppen auf den Weg zu den Pisten und fuhren das Skirennen mit Bravour. Für diesen Abend haben wir uns vieles vorgenommen. Die Sieger des Skirennens wurden erkoren und die Krönung des schönsten Zimmers wurde vorgenommen. Danach wurde das Spiel Mädchen gegen Jungs vom Vorabend weitergeführt.

Am letzten Tag der Lagerwoche packten wir und putzten das Haus, um dann noch ein paar Stunden auf der Piste zu verbringen – und schon sassen wir wieder im Car auf der Fahrt nach Hause.

Nach so einer spassigen, aber auch anstrengenden Woche waren alle froh, heil und munter zu Hause angekommen zu sein.

(Bettina Sigrist, Sandra Pannarakunnel, 2. Sek. E)