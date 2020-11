Schlusstour E-Bike Herztouren Olten

Zum Abschluss der E-Bike-Herztouren Olten, fand am 22. Oktober 2020 eine halbtägige Schlusstour bei vorerst sonnigem Wetter statt. Man hatte sich wie immer viel zu erzählen und mit gu­ter Laune starteten die 8 Teilnehmer und das Leiterteam von Olten nach Safenwil.

Unser erstes Ziel war das Classic Center Schweiz in Safenwil. Bei einem feinen Kaffee in den Räumlichkeiten des Museums erklärte der Tourenleiter Otto Born die Geschichte des Classic Centers Schweiz. Im Jahre 1897 eröffnete Fritz Hochuli eine Garn- und Baumwollstri­ckerei mit 100 Mitarbeiter am jetzigen Standort. Nach dem Erwerb durch Emil Frey AG wurde im Jahre 2013 mit dem Umbau begonnen und zwei Jahre später das Classic Center Schweiz eröffnet. Das Museum ist öffentlich und zeigt die Geschichte des Automobils auf. In den Räum­lichkeiten sind viele sehenswerte Oldtimer zu bewundern. Nach der ersten Stärkung ging es weiter via Kölliken, Oberentfelden Richtung Eppenberg. Auch hier hörten wir eine Information zum geschichtsträchti­gen Eppenberg. Eine letzte Einkehr im Erlebnisrestaurant Maro’s in Lostorf liess den Nachmittag gemütlich ausklingen. Einige Stunden geselliges Beisammensein auf 40 Kilo­meter schönen Fahr­radwegen ist wie ein Kurzurlaub, in dem einmal die Zeit vergessen werden kann und der von einer tollen Truppe zeugt. Wieder auf dem Fahrrad stellten wir fest, dass un­sere letzte Fahrrad­tour im Regen endete; dennoch waren wir gut gelaunt und alle kamen gut und gesund zu Hause an. Wir freuen uns auf die Saison 2021 - lasst uns gemeinsam wieder voll durchstarten und das Fahr­radleben und die Freiheit auf zwei Rädern geniessen!

Bitte bleibt gesund! Walter Hürst