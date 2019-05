Unermüdlich diese Tambouren 😊, werden viele denken, denn jede Woche sind die Akteure auf Tour um Gäste an Jubiläen, Geburtstagen oder sonstigen wichtigen Anlässen zu unterhalten. So am Donnerstag den 9. Mai 2019 und dies auf Einladung des OK‘s des Schlierefäscht’s, das zum Sponsorenausflug zur Müller Bräu nach Baden einlud. Müller Bräu als Goldsponsor des Schlierefäscht Anfang September 2019, empfing die Gäste um 19.00 Uhr im eigenen Biergarten. Die Tambouren der TVWU wussten die Sponsorenschar auf’s Beste zu unterhalten. Angefangen mit traditionellen Trommelstücken, weiter zum aufwärmen mit schmissigem Samba und zu guter Letzt zeigten die Schlägelakrobaten, gute und eindrucksvolle Showstücke. Vollumfänglich begeistert spendete die Gästeschar immer wieder einen riesen Applaus. Ein rundum gelungener Anlass darf wieder in die Vereinsgeschichte Einzug halten. Die Tambouren wünschen allen ein wunderbares Schlierefäscht und hoffen, dass *Schliere lacht*! Genauso wie das Motto des Festes lautet. www.tvwu.ch