Willkommen in Schinznach,

Willkommen am Grossbahnfest

Am 7. & 8. September 2019 findet bei der Schinznacher Baumschulbahn in der Cabriohalle des Gartencenters Zulauf in Schinznach-Dorf (Aargau) zum ersten Mal das Grossbahnfest statt. Das vom gleichnamigen Verein organisierte Fest ist DER Event für Modelleisenbahnen mit Spurweite 45mm.

Das Grossbahnfest richtet sich an Familien, Einsteiger, Wiedereinsteiger und an die Besitzer von Gartenbahnen in den Spurweiten G & IIm und soll den Austausch unter Gartenbahnern fördern und Einblicke in das spannende und vielseitige Hobby Gartenbahn ermöglichen.

Austeller aus halb Europa mit dabei

Neben mehreren Modelleisenbahnanlagen, darunter auch solche mit Echtdampf Betrieb, konnten auch alle relevanten Hersteller von Gartenbahnen für das Grossbahnfest gewonnen werden. Marktführer LGB/Märklin gibt in Schinznach neben einem aktuellen Einblick in das sein Gartenbahn Sortiment den ganz kleinen Eisenbahnfreunden die Möglichkeit in der Spielecke selber einmal „Ysebähnle“ zu dürfen. Für diejenigen welche sich schon länger mit dem Hobby Gartenbahn beschäftigen oder es noch tun möchten, bieten eine Vielzahl an Produzenten Zubehör- und Tuningartikel oder gar ganze Miniatur Häuser zum Kauf an. Die Aussteller am Grossbahnfest kommen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien sowie aus den Niederlanden. Eine ausführliche Aussteller Liste finden Sie auf unserer Website: www.grossbahnfest.ch



Mehrzugbetrieb bei der Baumschulbahn



Gleichzeitig wie das Grossbahnfest veranstaltet der Verein Schinznacher Baumschulbahn SchBB ihren traditionellen Mehrzugbetrieb mit verschiedensten Dampflokomotiven auf dem 600mm Spur-Netz der SchBB. Als besonderes Highlight darf dabei die Durchfahrt der Lokomotiven durch die Ausstellungshalle des Grossbahnfest gesehen werden. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft der SchBB.

Öffnungszeiten:

Samstag 7. September 2019 10.00 - 19.00

Sonntag 8. September 2019 10.00 - 17.00



Das Grossbahnfest wird vom 2018 in Basel gegründeten Verein „Grossbahnfest“ organisiert und positioniert sich als Hersteller und Händler unabhängiger Event in der Gartenbahnszene. Das Grossbahnfest geniesst Gastrecht in der Cabriohalle des Gartencenter Zulauf in Schinznach-Dorf und bei der Schinznacher Baumschulbahn SchBB.