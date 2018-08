Bei wolkenlosem Himmel und schon sehr warmen Temperaturen fuhren die rund 60 Mitglieder von Procap Kanton Solothurn mit den beiden Born-Cars durch den Festungs- und Paradieslitunnel in Aarburg Richtung Zürich. Beim Bürkliplatz stiegen die Teilnehmer auf die MS Wädenswil. Am 29. Mai 2018 wurde das beliebte Motorschiff 50 Jahre jung. In den vergangenen 50 Jahren hat das Schiff rund 1,23 Millionen Kilometer zurückgelegt, das ist beinahe 31-mal um die ganze Welt. Während der Fahrt mit den verschiedenen Haltestellen Zollikon, Kilchberg, Küsnacht, Thalwil, Erlenbach, Horgen, Meilen, Männedorf, Wädenswil, Stäfa bis Rapperswil genossen die Teilnehmer ein feines Mittagessen und Dessert. Um 13.15 Uhr legte das Schiff in Rapperswil an. Nach einem kurzen Spaziergang kamen wir beim Knies Kinderzoo an. Die meisten hatten sich für die Seelöwenvorstellung angemeldet. Um 14 Uhr begann die Show. Einzigartig, wie die vier Mähnenrobben Chippy, Lupe, Pauline und Che dressiert sind und ihre verschiedenen Kunststücke zeigten.

Anschliessend blieb noch Zeit, sich im Knies Kinderzoo umzusehen. Angeboten wurde auch Kamel-, Elefanten- und Ponyreiten; einige unternahmen eine Rundfahrt mit dem Rösslitram. Um 15.30 Uhr trafen sich die Mitglieder zum Zvieri im Restaurant Tiergarten. Angeregte Gespräche rundeten den Besuch im Kinderzoo ab.

Um 16.30 Uhr starteten die beiden Cars zur Heimfahrt an die Ausgangsorte Olten – Solothurn und Grenchen zurück. (esl)