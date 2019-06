SATUS Turnverein Wangen bei Olten

Die Frauenriege beteiligte sich am fit-motion-event in Steffisburg. Vom vielfältigen Angebot wählten wir die Disziplin Aroha, Gymnastik für Körper, Geist und Seele, Dancit und Steffi-Walk aus. Unter der Leitung von Bettina Zurbuchen schwitzten wir zur Musik der Maori im ¾-Takt. Elemente aus dem Kung Fu und dem Tai-Chi wechselten sich ab. Eine tolle, neue Erfahrung. Noch mehr zum Schwitzen brachte die Teilnehmerinnen Nadia Bausch beim Dancit. Wie schnell doch ein langsamer Walzer sein kann! Noch schneller die Schritte zu Salsa, Rumba und Co. Etwas Erholung fanden wir beim Steffi-Walk. Anhand der Fotos lernten wir Steffisburg und die Umgebung besser kennen. Das Tannzapfen Werfen, das Leiterlispiel und auch das Gummistiefel «Tschutten» rundeten den ganzen Event ab.