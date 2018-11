Sanierung Hauptstrasse K 247 durch Hunzenschwil (AZ vom 30.10.2018)

Warum ich diesem Baukredit nicht zustimmen kann! An sich habe ich nichts gegen die durch den Kanton geplante Sanierung der K247. Wir Hunzenschwiler/Innen werden am 16.11.2018 über einen Baukredit von 4,6 Mio. Fr. (Gesamtkosten: 9,2 Mio. Fr.) abstimmen. Die Planer des Kantons weisen auf diverse Gewinne für uns Bürger/Innen hin: Zusätzliche Querhilfen, besserer Belag, dadurch weniger Lärm, mehr Grünflächen/Bäume der Fahrbahn entlang, Trottoirausbau. Jedoch sind Massnahmen geplant, die zu wenig für die Sicherheit v.a. der Fussgänger und Radfahrer bringen. Ein zentraler, wunder Punkt ist der Knoten beim Volg. Es kann nicht sein, dass eine bestehende Unterführung nur noch mit einer Treppe gebaut werden soll, und die Behinderten, älteren Leute die schlecht oder gar nicht mehr selber gehen können, Leute mit Rollator, Rollstuhl- und Radfahrer, Schüler mit dem Fahrrad usw. über einen zu bauenden Fussgängerübergang, direkt über der Unterführung, die Hauptstrasse passieren sollen!! Auch die Ein- und Ausfahrten der PW von der Strangengasse auf die Hauptstrasse Richtung Suhr und von Lenzburg her in die Strangengasse bleiben prekär und eine eigentliche Verbesserung sehe ich im Projekt nicht! Weiter ist die Querung beim Kastanienbaum zwar vom Kanton als „heikler Punkt“ erkannt, m.E. bringen die geplanten Massnahmen zu wenig für die Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmern, v.a. für die Fussgänger und Radfahrer (Schülerüberquerung von Rupperswil her zum Schulhaus in Hunzenschwil). Einwände diverser Strassenanstösser sind garantiert. Anstrengungen den Verkehr (täglich rund 14‘000 Fahrzeuge) von der Hauptstrasse auf die T 5 zu lenken sind mit diesem Projekt nicht verbindlich sichtbar. Eine radikale Variante wäre, an beiden Eingängen (Knoten Moor und beim Rennrainkreisel in Suhr) Fahrverbote für LKW (Zubringer gestattet) aufzustellen. Sind wir uns bewusst, dass wir einen beachtlichen Kredit bewilligen sollen, bei dem meines Erachtens zu viele Unsicherheiten vorhanden sind! Der Kanton soll zuerst die Anliegen der Bürger /Innen von Hunzenschwil aufnehmen, das Projekt anpassen und dann bereinigt wieder aufs Tapet bringen.