Mitgestaltung im Sonntagsgottesdienst

Der Münsterchor Bad Zurzach startete seine diesjährige Generalversammlung im Verenamünster, indem der Chor den Sonntagsgottesdienst, vom 29. Oktober 2017 musikalisch mitgestaltete und umrahmte.

Anschliessend gab es eine Überraschung, welcher man bereits auf der Einladung zur diesjährigen Generalversammlung entnehmen konnte.

Überraschungsapéro

In der Oberen Kirche gab es einen Apéro, welcher musikalisch verzauberte. Der Dirigent, Jörg Hoffarth am Flügel und Marianne Gloor, Chormitglied, am Cello begrüssten die Chorgesellschaft durch verschiedene und abwechslungsreiche Musikstücke. Die Überraschung gelang und die Freude war im Applaus und in den Gesichtern erkennbar. Kurz danach machten sich die Chormitglieder auf den Weg zum wohlverdienten Mittagessen im Zurzacherhof.

Zügiger und diskussionsloser Geschäftsteil

Der aufkommende Hunger wurde durch einen bunten Salat und ein reichhaltiges und vielseitiges Buffet gestillt.

Kurz vor 14.00 Uhr eröffnete die Präsidentin, Sabine Siebenhaar, die 97. Generalversammlung des Chors. Die vorgegebenen Traktanden gaben den Rahmen des Ablaufs. Die 31 aktiven und anwesenden Chormitglieder genehmigten den Kassa- und Revisionsbericht 2017 sowie das Budget 2018. Der Jahresbericht der Präsidentin, wie auch der musikalische Rück- und Ausblick des Dirigenten, zeigten, dass der Münsterchor Bad Zurzach ein aktiver und engagierter Chor ist, in welchem das Zusammensein eine hohe Priorität hat und auch dementsprechend gelebt wird.

Fünf Jubilaren durften zur Chormitgliedschaft gratuliert werden. Für 20 Jahre: Ursel Meier; für 5 Jahre: Cordula Bausch, Martina Köpfer, Karin Zumsteg und Daniel Berz.

Mit freudigem Applaus konnten folgende sechs neue Mitglieder in den Chor aufgenommen werden: Marlies Zuk, Christine Gasser, Monica Lucini Gedik, Ottilia Borer, Edith Leutwyler und Thanin Soonthornnonda. Leider musste der Chor auch vier Austritte verzeichnen.

Den Terminplan für das kommende Vereinsjahr verspricht wiederum eine abwechslungsreiche und aktive Chorzeit.

Unter dem letzten Traktandum „Verschiedenes“ durfte viel Dank ausgesprochen werden und die Präsidentin betonte die Wichtigkeit jedes einzelnen Chormitgliedes und deren Engagement für den Chor und dessen Wohl. Nur durch die Offenheit und Bereitschaft des gesamten Chors sei es möglich, dass sich Gastsänger und Gastsängerinnen im Chor wohlfühlen und Freude entwickeln können in unserem Chor mitzusingen.

Ausklingen

Überleitend mit einem gluschtigen Dessertbild, in der Power Point Präsentation, wurde die 97. Generalversammlung des Münsterchors Bad Zurzach beendet und jeder konnte sich dem süssen Teil und einem feinen duftenden Kaffee zuwenden.

Das gemütliche Beisammensein und gemeinsame Plaudern wurde bis am Schluss ausgekostet, bevor man sich dann langsam auf den Nachhauseweg aufmachte.

Wer als Gastsänger oder als Gastsängerin im Münsterchor Bad Zurzach mitzusingen möchte, ist jeder Zeit herzlich willkommen.

Die Proben finden jeweils, von 20 Uhr bis 22 Uhr, im Forum, in Bad Zurzach statt.

Zurzeit ist es möglich am 1. Adventssingprojekt, zu welchem die Proben ab dem 31.10.2017 starten mitzuwirken. Für Gastsänger und Gastsängerinnen von 20.00 Uhr bis 21.15 Uhr.

Auskunft erhalten Sie bei unserem Dirigenten, Jörg Hoffarth unter folgender Nummer 079 823 55 61.