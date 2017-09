Zum Saisonauftakt treffen die Oltner Damen am Sonntag um 13:00 im Kleinholz auf den Black Boys HC. Dieser schloss die letzte Saison auf dem zweiten Rang ab. Wesentlich zu dieser Rangierung haben dem BBHC zwei argentinische Spielerinnen beigetragen, welche das Team nun wieder verlassen haben. Auch bei den Damen des HCO's gab es einen Wechsel, denn Alex Wintenberger ist nach langer Zeit als Trainer zurückgetreten. An seine Position tritt nun Ramona Schwager, welche in der vergangenen Saison selbst noch im Damen 1 spielte. Des weiteren wird im Verlaufe der Meisterschaft gegen den BHC, RWW, LSC und GCZ gespielt.