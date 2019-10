«Mit diesem Konzert möchte ich die Entwicklung des Männerchorgesangs bis ins 20. Jahrhundert hinein aufzeigen», hat sich Sängerbund-Dirigent Grégoire May zum Ziel gesetzt. Zur Aufführung gelangen am Sonntag, 10. November ab 17.00 Uhr in der Alten Turnhalle unter anderem Werke von Schubert und Mendelssohn, aber auch der Wetziker Sängervater Hans Georg Nägeli darf nicht fehlen. Zum Abschluss singt der Chor erstmals öffentlich ein Lied, das sein junger Dirigent selbst zu einem Gedicht von Joseph von Eichendorff geschrieben und dem Sängerbund gewidmet hat.