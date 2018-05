Unter dem Motto «Rund um die Welt» spielte die Musikschule Oensingen-Kestenholz in der bis auf den letzten Platz besetzten Aula des Primarschulhauses Oberdorf in Oensingen, kürzlich ihr Gesamtkonzert. Dieses Gesamtkonzert findet nur alle 2 Jahre statt und zeigt einen Querschnitt aus dem Instrumentalangebot der Musikschule. Die Schüler/innen waren dem Motto entsprechend mit T-Shirts verschiedener Länder angezogen. Kurz vor der Fussball WM waren natürlich vor allem Fussball Trikots zu sehen.

Die Blechbläsergruppe von Roger Stöckli, Andrea Vonk und Thomas Maritz reiste mit Stücken wie «Heart of Courage» oder «The Medallion Calls» musikalisch in fantastische Länder voller Piraten und anderer Figuren. Der Kinderchor unter der Leitung von Vita von Tümpling und begleitet durch Klavierlehrerin Lyudmyla Hunziker sang poppige Lieder der deutschen Sängerin Nena, oder aus dem Disney Trickfilm «Prinz aus Ägypten», während die Klavierschülerinnen anschliessend Klavierklänge aus Südkorea des weltweit populären Pianisten und Komponisten Yiruma gefühlvoll wiedergaben. Die Blockflötengruppe von Lisbeth Bernhard spielte unter anderem das italienische Volkslied «Bella Bimba», die Querflötistinnen von Natalie Trittibach reisten noch weiter in den Osten und spielten den weltbekannten «Türkischen Marsch» von Wolfgang Amadeus Mozart.

Die Schüler der eher rockigen Instrumente wie E-Gitarre und Schlagzeug von Fabio Corrado und Philipp Klay, spielten und sangen den 60er Jahre Evergreen «San Francisco» von Scott McKenzie, oder zeigten ihr Können an drei Schlagzeugsets gleichzeitig und liessen eine Stimmung wie am Karneval in Rio de Janeiro aufkommen.

Als Abschluss trat noch das gemischte Musikschulensemble «Crazies» unter der Leitung von Roger Meier auf, welches zusammen mit allen beteiligten Schüler/innen und Lehrkräften, die Titelmelodie der Serie «Hawaii 5.0» spielten. Sehr zur Begeisterung des Publikums welche mit grossem Applaus eine Zugabe einforderten.