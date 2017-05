Tausend Schritte sollst Du gehen, um etwas für die Gesundheit zu tun. Also ging man auf einem Feldweg vom Rüttimattquartier in Frenkendorf in Richtung Schillingsrain, was schon auf Liestaler Boden liegt. So auch vorbei beim Bauernhof von der Familie Rupp. Dort weideten auch schon die Kühe auf der Weide. Dann einfach auf einer geteerten Strasse in Richtung Bienenberg. Man kann auch hier abkürzen auf einem Waldweg. Und die Natur, das darf man sagen, die war grün und nochmals grün. Richtig, so heisst es auch, dass im Mai die Bäume ausschlagen. Und schon ist man oben auf den Bienenberg. Man darf sagen, dass dieses Hotel Bienenberg wahrlich in einer malerischen Landschaft liegt. Von dort oben hat man einen schönen Blick nach Liestal, Frenkendorf, Füllinsdorf wie auch hinüber zum Schwarzwald. Und diese Wanderung ging dann wieder vom Bienenberg oben in Richtung Frenkendorf. So kam man auch vorbei beim Eben-Ezer, Begleitetes Wohnen im Alter. Dann von dort in Richtung Dorf. So auch die Schafe wie auch die Esel weideteten schon auf der Wiese. In einer Stunde ist so eine kleine Wanderung zu machen. Einfach machen, so schliesse ich für alle, die es sollten in der bz Homepage lesen.