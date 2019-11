Rückrunde Netzball Mixed-Meisterschaft Polysport NWS

Rückrunde Netzball Mixed-Meisterschaft 2019

Spannende Spiele

Die Rückrunde der Netzball Mixed-Meisterschaft 2019 fand in der Turnhalle Hinterbächli in Oberrohrdorf statt. Der SVKT Rohrdorf hatte den Anlass ausgezeichnet organisiert. Sechs Mannschaften nahmen teil. Die Mannschaft SVKT Rohrdorf 2 spielte ausser Konkurrenz. Die Vorrunde wurde am 27. April 2019 in Würenlingen durchgeführt.

Um 9.30 Uhr wurde mit den Spielen begonnen. Um die Mittagszeit wurde eine Pause eingeschaltet. In der Festwirtschaft wurden Getränke, Sandwiches und feine Kuchen und Torten angeboten. Anschliessend wurde nochmals um möglichst viele Punkte gekämpft. Von den Zuschauern wurden die Spiele mit Spannung verfolgt. Das Finalspiel mit dem Sieger der Vorrunde gegen den Sieger der Rückrunde fiel aus, weil der Sieger der Vorrunde auch der Sieger der Rückrunde war.

Um 15.30 Uhr war das Rangverlesen angesagt. Satus Attiswil A erreichte den 1. Rang und wurde Verbandsmeister. Stolz nahmen sie den Pokal entgegen. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhielten als Preis eine vom Polysport NWS gesponserte Tasche. Vera Barritt, Präsidentin vom Polysport NWS, bedankte sich beim SVKT Rohrdorf für die ausgezeichnete Organisation und überreichte Theresia Mösli ein Geschenk. Den Spielern und Spielerinnen dankte sie für die Teilnahme am Anlass.

Rangliste