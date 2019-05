Nach der Genehmigung der ausgeglichenen Jahresrechnung 2018 und der Bestätigung des Vorstandes mit einem neuen Mitglied – Regula Haldemann – sowie einem neuen Mitglied im erweiterten Vorstand – Naomi Dankyi –, stellte die Präsidentin Ursula Berger das Programm der kommenden 24. Oltner Tanztage 2019, die vom 20. – 29.November stattfinden, vor. Der Titel des vielschichtigen, höchst interessanten Programms heisst „ Off Balance“. Das Plakat dazu hat die Künstlerin Anne-Marie Grenacher geschaffen. Sie ist nicht nur Malerin, sondern auch Tänzerin und hat in Tanz und Theater grosse Erfahrung. Sie kreierte ein Bild in fein differenzierten Farbtönen, in welchem Figuren zu erkennen sind, fein verwoben. Das von hinten kommende Licht verzaubert auf faszinierende Art die fein angedeutete Tanzszene.

Das Programm 2019 der 24.Oltner Tanztage wartet mit besonderen Höhepunkten auf: Am Mittwoch, 20.11.19, mit dem Ballet Junior aus Genf mit „Mix 2019“. Rund 20 junge Tänzerinnen und Tänzer bieten ein sprühendes Feuerwerk. Am Freitag, 22.11.19, ist der bekannte Solothurner Tänzer und Choreograph Thomas Hauert aus Brüssel, der in ganz Europa zuhause ist, mit „ how to proceed“ in Olten zu Gast. Das Stück, anlässlich seines 20jährigen Jubiläums, sprengt alle gewohnten Tanzerfahrungen. Es ist in sich einmalig, provokativ, narrativ, geprägt von sensiblen und temperamentvollen Bildern, ein Erlebnis der besonderen Art. Am Samstag, 23.11.19, findet die New Ideas Plattform I mit interessanten Darbietungen statt gefolgt von einer Premiere am Sonntag, 24.11.19: Für die New Ideas Plattform II können sich junge Tänzerinnen und Tänzer bzw. Tanzcompagnien aufgrund einer Ausschreibung für einen Auftritt bewerben. Eine unabhängige Jury wird einige Produktionen für diesen Abend auswählen. Der Filmabend folgt am Montag, 25.11.19, mit “Yuli“ im Premiumkino Capitol. Sämtliche Schulklassen der HPSZ Olten sind am Donnerstag, 28.11.19, zu einer Matinée mit der Cie. BewegGrund zu Gast. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung tanzen gemeinsam und schaffen so einen einmaligen Kontakt. Sie beleben auf besondere Art die Lebenssituation der HPSZ Schulklassen. Die Cie. BewegGrund aus Bern schafft am Freitag, 29.11.19, mit „Kipppunkt“ einen einmaligen Schlusspunkt. Tanzvermittlungen und Workshops sind während den Tanztagen selbstverständlich. Das Publikum darf sich auf die 24.Oltner Tanztage 2019 freuen. Sie sind geprägt durch den Auftritt von Thomas Hauert sowie durch einmalige tänzerische Besonderheiten in grosser Qualität.

Im Anschluss an die Generalversammlung zeigten frank-tanz Produktion in der Oltner Schützi ihr Stück „Gemischte Beine –bewegte Gefühle“ und machten damit Tanz in verschiedensten Formen mit Live-Musik für die zahlreichen Gäste erlebbar.

Madeleine Schüpfer

Informationen über den Verein:

TANZINOLTEN, Postfach, 4601 Olten, www.tanzinolten.ch

Ursula Berger, künstlerische Leitung, Tel. 062 216 91 19, info@tanzinolten.ch

Sandra Marti, Sekretariat, Tel. 062 216 15 34, sek@tanzinolten.ch