Vor rund zwei Monaten ging die Generalversammlung der SP Rothrist in einem lokalen Restaurant über die Bühne. Rund die Hälfte der Mitglieder und Delegierten wohnte dieser jährlich stattfindenden und in der gleichen Weise für die Dorfgemeinschaft wichtigen Veranstaltung bei.

Sowohl die Parteipräsidentin als auch die Ehrenamtlichen, die sich für die Belange der Partei und den Dienst am nächsten nach bestem Wissen und Gewissen einsetzen, erhielten jede Menge Applaus. Für dieses Jahr wurde einem kurzen, knappen und übersichtlichen Plan im Hinblick auf parteiinterne und -externe Anlässe zugestimmt. Ferner wurde auch der Besuch von Kultur- und Naturvereinen und ähnlich strukturierten und aufgebauten Organisationen beschlossen. Auf diese Art und Weise können sich die zahlreichen Mitglieder dank ihrer Spontaneität ein Bild von den unterschiedlichen Angeboten – je nach ihrer Interessenlage – machen.

Darüber hinaus wurden auch einige inhaltliche Fragestellungen, welche für die Zukunft wichtig und möglicherweise auch entscheidend sind, geklärt. Als Themenschwerpunkt wurde die klima- und energiepolitische Frage in den Dreh- und Angelpunkt des Interesses gestellt. Die Partei hat sich des Weiteren zum hehren Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Menschen im Dorf diese Frage anzugehen und im Idealfall gemeinsame Lösungswege anzupeilen und diesbezüglich konkrete Ansätze in die Wege zu leiten. Denn dieses Thema geht alle was an, egal, ob man der älteren oder der jüngeren Generation angehört.

Wenn man die gegenwärtige Welt der Presse und der Medien ansieht, sind diese voll von diesem wichtigen und gesellschaftspolitischen Thema. So ist man seitens der Partei der festen Überzeugung, dass man es schafft, realisierbare und auf keinen Fall abwegige Lösungsansätze zu finden. Durch den bedeutenden Dialog in politischer Sprache mit der Dorfbevölkerung möchte man die oftmals spürbare Politikverdrossenheit abstellen und alle Interessierten einladen, sich generationenübergreifend konstruktiv einzubringen, Interesse an dieser soziopolitischen Fragestellung zu zeigen und dessen ungeachtet ein individuell abgestimmtes Engagement an den Tag zu legen.

Abschließend dankte die Parteipräsidentin im Namen des Vorstandsgremiums für die rege Teilnahme an der Generalversammlung und die wichtigen und interessanten Wortmeldungen, die den Abend mehr als nur bereichert haben. Alle sind der Überzeugung, dass der Dialog mit der Gemeinschaft auf ein positives Echo stoßen wird und dass die gemeinsame Herangehensweise an ein so wichtiges Thema die richtige Vorgehensweise sein wird.