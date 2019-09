Die Siegerzeit des Herren-Vierers aus Sempach betrug 2 Stunden, 7 Minuten und 24 Sekunden. Mit nur 8 Sekunden Abstand folgte der Herren-Achter aus Aarburg auf Platz zwei mit dem Oltner Ruder-Chef Lukas Zeltner im Bug.

Es war das erste Mal in der 18jährigen Geschichte des «Bilac»-Rennens, dass der rco an den Start ging. Für Fluss-Rudererinnen und -Ruderer ist es eine Herausforderung, mit Wind und Wellen auf dem See umzugehen. Andrerseits fällt der gewohnte Kampf gegen die Strömung weg.

Der Ruderclub Olten wurde 1916 gegründet, als das Stauwehr in Winznau gebaut wurde und der Aare-Abschnitt Olten-Gösgen zum Ruder-Revier wurde. Seit 1987 steht der Club auch weiblichen Mitgliedern offen.

Ruderclub Olten