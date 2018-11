Herzliche Einladung zu den Rorate-Gottesdiensten im Kerzenschein! Am Mittwoch 12. und 19. Dezember können Sie mittwochs um 6.30 Uhr gestärkt durch Andacht und z’Morge in den Tag starten. Am 12. gestalten die Feier Schülerinnen und Schüler der 2. bis 5. Klasse mit den Katechetinen Claudia Rüegsegger und Brigitte Rennhard. Am 19. wird Christina Burger zusammen mit Yvonne Canonica mit der Querflöte die Andacht gestalten. Danach Frühstück.