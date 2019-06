Am letzten Donnerstag lud der Treffpunkt CaféBAR bei schönstem Sommerwetter wieder zum beliebten Risotto-Plausch ein, welcher mittlerweile ein fester Anlass im Jahresprogramm des Vereins ist.

Bereits am späteren Nachmittag kündigte es sich an, dass nebst dem normalen CaféBAR-Betrieb noch einige Besucher mehr erwartet werden können. Während an zwei Tischen die Gäste noch jassten, an einem anderen zwei Frauen Skibo spielten und die Besucher auf weiteren Plätzen unter anderem türkischen Tee tranken, wurde in der Küche und draussen auf dem Vorplatz alles für den gemütlichen Gaumenschmaus vorbereitet. Pünktlich um 16:45 Uhr startete unser "Chefkoch" Werner Klöckl mit der grossen Pfanne auf dem Vorplatz mit dem Kochen des feinen Steinpilzrisotto. Schnell breitete sich ein feiner Risottoduft über den Platz des Quartierzentrums.

Nachdem die ersten Gäste Platz genommen hatten und mit Getränken versorgt waren, konnte man am Buffet den Salat holen. Auch der Risotto war mittlerweile bereit zum Schöpfen. Der Risotto mundete allen sehr und der eine oder andere erhielt auf Wunsch nochmals eine Portion. Anschliessend offerierte die CaféBAR Panna Cotta Glace, was die Gäste freute und bei dieser immer noch spürbaren Sommerhitze das perfekte Dessert war. Nach Dessert und Kaffee verabschiedete sich die gesellige Gästeschar nach und nach. Vielen Dank unserem Chefkoch Werner Klöckl für den leckeren Risotto, dem CaféBAR-Team für seinen Einsatz und vor allem unseren Gästen für Ihren Besuch. Sommerferien: Der Treffpunkt CaféBAR ist vom 12. Juni bis 13. August geschlossen. Ab Mittwoch 14. August ab 14:00 Uhr sind wir wieder für Sie da. Unsere regulären Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr