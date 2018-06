Der regionale Jugendkulturtag bietet die Möglichkeit in verschiedenen Workshops neue Fähigkeiten zu erlernen und Sachen auszuprobieren. Am Samstag 2. Juni 2018 fand die vierte Ausgabe in Rupperswil statt und rund vierzig begeisterte Jugendliche freuten sich auf die Teilnahme an einem grossen oder zwei kleinen Workshops. Im Graffiti-Kurs erfuhren die Jugendlichen viel zu Hintergrund, Geschichte und Technik des Sprayens und konnten dann ihre eigenen Skizzen an Kunstwänden umsetzen. Im Elektronik-Kurs wurden LED-Streifen und Mikrokontroller zusammengelötet und programmiert, so dass die Teilnehmenden ihre eigene Effektbeleuchtung nach Hause nehmen konnten. Mitgebrachte T-Shirts und Taschen verschönerten Jugendliche im Siebdruck-Workshop, in der Turnhalle wurden beim Parkour-Kurs akrobatisch Hindernisse überwunden. Im Zauberworkshop gab es beeindruckende Tricks fürs nächste Familienfest und den Pausenplatz zu lernen. Die Hiphop-Gruppe konnte nach dem Kurs mit neuen «Moves» auftrumpfen. Sehr viel los war auch in der Küche, mit viel Einsatz bereiteten zwei Workshopgruppen gleich das Abendessen für alle vor: ein riesiges Fajjita-Büffet. Erschöpft, aber zufrieden und voller neuer Erfahrungen machten sich die Jugendlichen danach auf den Heimweg.

Der Jugendkulturtag ist ein gemeinsames Projekt der Jugendarbeitsstellen der Region (Lotten, Lenzburg, Seon, Möriken-Wildegg und Beinwil am See / Birrwil).