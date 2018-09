Am schönen und heissen Sommerabend vom 24. August 2018 fand die diesjährige Jungbürgerfeier der Gemeinden Bettwil, Fahrwangen, Meisterschwanden und Sarmenstorf auf dem Hallwilersee statt. In diesem Jahr waren lediglich 3 Jugendliche aus Fahrwangen anwesend; gesamthaft nahmen 50 Jugendliche teil.

Nach einer kurzen Begrüssung und Vorstellung durch die Gemeinderäte fand eine Rundfahrt mit leckerem Abendessen auf dem Hallwilersee statt. Es war ein gelungener Abend mit angeregten Gesprächen und den Jugendlichen sowie zwischen den Behördenmitgliedern und Jungbürgerinnen/Jungbürgern.

Nun sind auch die jungen Erwachsenen an den Gemeindeversammlungen herzlich willkommen. Der Gemeinderat hofft, dass die Jungbürger in Zukunft am politischen und kulturellen Leben der Gemeinde Fahrwangen teilnehmen.