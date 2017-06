Der Fricktaler FC Aarau Fanclub RedWhiteBlack Fricktal hat am Samstag, 03.06.2017 seinen traditionellen Fanmarsch von Frick nach Aarau zum letzten Heimspiel des FC Aarau gegen Neuchâtel Xamax FCS durchgeführt. Bis zu 11 Personen haben daran teilgenommen. Der Marsch führte von Frick via Herznach, Densbüren, Staffelegg, Küttigen und Aarau ins Stadion Brügglifeld. In Herznach und Densbüren wurden Verpflegungshalte eingelegt, um sich mit gekühlten Getränken und Sandwich’s zu stärken. Mit diesem Marsch jeweils an eines der letzten Heimspiele der Saison - inzwischen fand er zum 13. Mal statt - möchte der Fanclub, bei dem alle Mitglieder im Fricktal wohnen oder einen Bezug zum Fricktal haben, seine Solidarität zum FC Aarau zeigen, auch wenn es sportlich mal nicht so gut läuft.