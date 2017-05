Rund 600 Schülerinnen und Schüler der Schule Küttigen haben in der Woche vom 8. - 12. Mai 2017 mit Eifer getanzt und Theater gespielt. Die Projektwoche fand im Rahmen eines mehrjährigen Kulturprojekts statt und bildet mit den Aufführungen am kommenden Jugendfest den Schluss und Höhepunkt.

In der ersten Etappe 2015 besuchten alle Lernenden ein stufengerechtes Theaterstück. Im vergangenen Jahr durften alle Schülerinnen und Schüler in 27 verschiedenen Workshops Hip-Hop- und Tanzschritte lernen oder erste Erfahrungen im Theaterspiel sammeln. Unterstützt wurden sie dabei von professionellen Tanz- und Theaterpädagogen.

Grossproduktion Tanz

In der Projektwoche haben 57 freiwillige Schüler/innen der Oberstufe unter der Leitung von Judith Koch-Ogou und ihrem Mann, Christian Ogou, eine 40minütige Choreographie einstudiert. Bis zum Jugendfest wird weiter geprobt und an den Schritten gefeilt. Das Ergebnis wird am Samstag, 1. Juli 2017 an der Morgenfeier des Jugendfestes auf der Zeltbühne aufgeführt.

Festival Dorf

Primarschule und Kindergarten haben mit ihren Klassenlehrpersonen kurze Produktionen eingeübt, die sie am Nachmittag des Jugendfestes mehrmals aufführen werden. Die Zuschauer werden in den Schulzimmern ein Figurentheater, ein Schattenspiel, verschiedene Tänze und sogar ein Musical besuchen können.

Zwei Produktionen werden ausserdem am Schultheatertreffen 2017 teilnehmen.

Unterstützt wurden die Primar- und Kindergartenlehrpersonen von Frau Michal Berger (Tanzpädagogin) und Frau Nadja Schwendener (Theaterpädagogin). Die Koordination der Projektwoche und des Festablaufs obliegen Frau Regina Wurster (Fachstelle Theaterpädagogik FHNW) und der internen Arbeitsgruppe Kultur.

Die Schule Küttigen dankt der Kulturvermittlung des Kantons Aargau, dem Lüscherfonds, der Schneider-Wülser-Stiftung und der Gemeinde Küttigen für die finanzielle Unterstützung.

Interview mit Anna und Tobias von der 6.Klasse

Was habt ihr diese Woche geübt – Tanz oder Theater?

Wir haben einen Tanz einstudiert.

Wie fandet ihr das Tanzen?

Wir fanden das Tanzen cool, weil wir uns viel bewegt haben.

Mit welchen Zielen seid ihr in die Woche gestartet?

Am liebsten würde ich in der vordersten Reihe Tanzen / Mein Ziel war, einmal bei den Besseren mitzutanzen und natürlich Spass zu haben!

Habt ihr eure Ziele erreicht?

Ja, das haben wir.

Was werdet ihr bis zur Aufführung noch verbessern?

Mit noch mehr Emotionen tanzen (lachen).

Würdet ihr so etwas gerne noch einmal machen?

Ja, ich könnte es noch 100 Mal machen / Ja gerne wieder einmal.

Wie viel Zeit habt ihr bis jetzt in das Projekt investiert?

Ja, wir haben jeden Tag während etwa 2 Lektionen geübt.

Linda und Elias, 2. Sek.

_________________________________________________________________________

Ein weiteres Interview mit einem Schüler und einer Schülerin aus der 2. Klasse Küttigen Dorf

Wer leitet euren Workshop?

Unser Workshop wird von unserer Klassenlehrerin geleitet. Zudem hat uns die Tanzpädagogin zugesehen und uns dann gute Ratschläge gegeben.

Was habt ihr diese Woche gelernt?

Wir haben viele neue Tanzschritte gelernt.

Was hat euch am meisten Spass gemacht?

Die Spiele, die wir zwischendurch gemacht haben, und natürlich das Tanzen!

Würdet ihr am Wochenprogramm etwas ändern, wenn ihr könntet?

Uns hat die Woche gut gefallen, also würde wir alles wieder gleich haben wollen.

Würdet ihr euch nochmals für dieses Projekt oder diesen Workshop entscheiden?

Ja, wir würden gerne. Aber wir würden gerne auch einmal das Andere, also das Theaterspielen ausprobieren.

Was zeigt ihr am Jugendfest?

Wir führen einen Tanz auf.

Sophie und Larissa, 2. Sek.

________________________________________________________________________

Ein drittes Interview wurde mit Kim aus der Oberstufe geführt:



Warum hast du dich für das Tanzen angemeldet?

Weil ich selber gerne tanze und neugierig auf den Workshop war.

Was hast du diese Woche gelernt?

Immer konzentriert zu bleiben und präsent zu sein.

Was hat dir am besten gefallen?

Der Dienstagmorgen, weil wir eine tolle Choreographie zu einem schönen Lied getanzt haben.

Was kannst du uns über den Tanz, den ihr aufführen werdet, verraten?

Er ist sehr speziell. Besonders der Tanzstil.

Worauf müssen die Teilnehmer besonders achten?

Sie müssen ruhig und konzentriert sein.

Was war dein Highlight der Woche?

Wir durften an einem Nachmittag eine eigene Choreographie machen.

Freust du dich auf die Aufführung?

Ich bin ein bisschen aufgeregt…



Palina, Nora, Lea, 2. Sek.