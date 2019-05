Passend zum Jahresmotto «gemeinsam sind wir stark» fand in der Woche vor den Frühlingsferien die Projektwoche in Laufenburg statt. Gemeinsam haben die Kinder während dieser Woche Kunst- und Bauwerke auf dem Pausenplatz, in den Schulhäusern, Kindergärten und Umgebung gestaltet. Es wurden Steine bemalt, die Zäune geschmückt, die Wände im Schulhaus Burgmatt bemalt, Klangröhren erstellt und vieles mehr. Die Schule Burgmatt wurde sogar mit Farben und Farbutensilien beschenkt. Daher bedanken wir uns herzlich bei den Geschäften: STO in D- Stühlingen welche die vielen Farben spendiert haben, und dem Maler Kollakowski, von welchem wir den Rest erhielten und wir ausführlich beraten wurden. Vielen lieben Dank. Wie «stark» die Kinder waren, dürften die Kinder am Bewegungstag unter Beweis stellen. Am Freitag, dem letzten Schultag vor den Ferien, fand eine Sternwanderung statt, zu der auch die Eltern, eingeladen wurden. Es war eine spannende und sehr künstlerische Woche, welche von klein bis gross sehr geschätzt wurde. Viele weitere Bilder finden Sie auf unserer Homepage: www.schule-laufenburg.ch

(Désirée Stäuble)