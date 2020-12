Projekt Angelforce - Jugendliche engagieren sich in ihrer Umgebung

Die Jugendlichen der 6. Klasse aus Ehrendingen und die JAST beteiligte sich während des katholischen Religionsunterrichtes am Projekt «Angelforce». Das Projekt fand in neun Kantonen, in der Woche vom 16. bis 22. November statt. Bei diesem Projekt engagieren sich Jugendliche in ihrer Umgebung und fördern so die Gemeinschaft. Am Freitagnachmittag gestalteten die Jugendlichen fleissig Teelichter, in welchen beim Anzünden ein Spruch auftaucht. Die Kerzen wurden zusammen mit einem Brief verpackt und gemeinsam im Dorf den Leuten verteilt. Einige Geschenke wurden in die Briefkästen gelegt. Die Jugendlichen freuten sich über das positive Feedback der Beschenkten.