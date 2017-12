Die Schweizer Tradition des Lottospiels, wurde von Procap Freiamt wie in den vergangenen Jahren zum Jahresabschluss und mit weihnachtlichen Gefühlen am 10. Dezember in Wohlen erstklassig durchgeführt.

Dies unter der Schirmherrschaft der neuen Präsidentin Monika Briner und vor vielen Ehrenmitgliedern. Briner ist der breiten Öffentlichkeit als FDP Stadträtin von Bremgarten bekannt.

Die grosse Preis-Palette, die vor allem aus Lebensmittel bestand, muss sich vor keiner anderen Tombola oder vergleichbaren Veranstaltung verstecken.

Das zuständige Ehepaar hat somit weder Kosten noch Mühen gescheut um eine attraktive Preispalette anzubieten, wobei die Kosten im überschaubaren Rahmen liegen da der Verein wie in den vergangenen Jahren einige Preise dankenswerterweise gespendet bekam.

Damit zahlreiche Vereinsmitglieder eine faire Chance hatten Preise zu ergattern, wurde den jeweiligen Siegern einer Runde die entsprechende Lottokarte abgenommen, so wurde sichergestellt, dass nur ein Preis gewonnen werden konnte, jedenfalls in den ersten Runden.

Die professionelle Durchführung zeigte sich auch darin, dass nach den ersten Runden ein sogenanntes Super-Lotto gespielt wurde. Somit wurden die Sachpreise für die Super-Lotto Runde nochmals ein Stück Grosszügiger.

Gegen 17 Uhr wurden die letzten Preise ausgespielt und ein vergnüglicher Nachmittag nahm sein Ende.

Der Verein bedankt sich bei den Gastgebern der Stiftung Integra herzlich für die Gastfreundschaft, diese zeichneten auch Verantwortung für eine hervorragende Verpflegung. Die freiwilligen Helfer sorgten zusätzlich für einen reibungslosen Ablauf des Anlasses.

Michael Küng