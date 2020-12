Pro Senectute Aarau; Mountainbike Tour vom 30.11.2020

Der Wetterbericht versprach keine wärmenden Sonnenstrahlen, nur hartnäckigen Hochnebel und Temperaturen um drei Grad Celsius. Trotzdem trafen sich am vergangenen Montag kurz nach Mittag elf kälteresistente Seniorinnen und Senioren aus der Region beim Sportplatz in Suhr für eine gemeinsame Mountainbike-Ausfahrt.

Aufgeteilt in zwei Gruppen folgten die fitten Radsportler den Waldstrassen Richtung Süden. Keine Biegung, keine Kurve, kein Einschnitt, keine Ausbuchtung wurde ausgelassen. Zunächst führte die Route durch das Waldgebiet von Oberentfelden, Muhen, Hirschthal und Schöftland dem Bööler zu. Zahlreiche und unterschiedlich lange Steigungen sorgten dafür, dass die Körper nie auskühlten. Die letzten Meter vor dem Bööler forderte ein Single Trail noch alle Steuerkünste und die letzten Kraftreserven. Angekommen auf dem Grillplatz wartete leider kein wärmendes Feuer, nach einer kurzen Verpflegungspause und dem traditionellen Gruppenfoto galt es den zweiten Teil des Single Trails zu meistern. Die Route führte nun immer am östlichen Hang zwischen Teufenthal und Gränichen, vorbei an der Alti Goob, dem Chalberloch und dem Gänstel. Auf der letzten Teilstrecke konnten die Lorbeeren der langen Aufstiege geerntet werden: Im Nu erreichte die Gruppe den Ausgangsort. Nur tränende Augen und klamme Finger verhinderten eine noch zügigere Abfahrt. Auf den obligaten, wärmenden und geselligen Schlusstrunk musste wegen der COVID-19 Massnahmen leider verzichtet werden.

Die von der Kälte geröteten Wangen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen Bände und alle waren sich am Schluss einig: Es hat sich, trotz Kälte, gelohnt! Am 14. Dezember 2020 findet die nächste Mountainbike-Ausfahrt statt. (Mehr Informationen unter https://ag.prosenectute.ch/de/freizeit/kurse.html).

Möchten Sie selbst einmal eine Radgruppe leiten und sind an der Funktion einer Sportgruppenleitung interessiert, melden Sie sich für ein unverbindliches Gespräch bei: Sibylle Freiermuth, Telefon 062 837 50 42, E-Mail aarau@ag.prosenectute.ch - Beratungsstelle Bezirk Aarau