Am 26. Mai 2018 um 10.30 Uhr fand im Kultur- u. Begegnungszentrum Wygärtli in Erlinsbach ein weiterer Politapéro statt. Der Anlass wurde durch die SVP Erlinsbach durchgeführt. Grossrat Benjamin Giezendanner berichtete über seine Erfahrungen als Grossratspräsident. Unter anderem warnte Benjamin Giezendanner vor einem immer grösseren Staatsapparat und dessen Kostenfolge. Es brauche dringendst eine Strukturbereinigung und eine Verbesserung der in Schieflage geratenen, finanziellen Situation. Der Anlass war mit ca. 50 Personen sehr gut besucht. Nebst den Erlinsbacher Gemeinderäten Roberto Heller, Edy Bircher und Bruno Zimmermann nahmen auch die beiden Grossräte Markus Lüthy und Clemens Hochreuter am Anlass teil.

Die SVP-Erlinsbach bedankt sich beim Kultur- u. Begegnungszentrum Wygärtli für die Organisation.