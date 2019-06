Bereits zum 5. Mal konnte die Panflötengruppe "Pan mit Charme" ihr Probe Weekend in Sumiswald verbringen. Dort wurde unter der fachkundigen Leitung von Rita Wyssen, ein bunter Strauss von Liedern für unsere kommenden Konzerte; am 3. November 2019 in Solothurn und am 10. November in Koppigen, geübt und gefestigt. Natürlich kam auch der gesellige Teil nicht zu kurz. Weitere Infos zu unserer Gruppe finden sie unter: www.pan-mit-charme.com