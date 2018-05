Am 30.5.18 fand ein Anlass der FDP Bucheggeberg in Mühledorf statt. Der Einladung zum Besuch der Highfisch GmbH sind über 60 interessierte Bucheggberger und Bucheggbergerinnen gefolgt. In einem spannenden Vortrag hat Michael Lätt und Heinz Burri aufgezeigt, was sie im letzten Jahr in einem ehemaligen Schweinestahl aufgebaut haben. In die acht Hälterbecken werden die Fische lebendig von Fischzüchtern aus der Schweiz angeliefert. Anschliessend werden die Fische zweimal pro Woche auf Bestellung frisch verarbeitet und direkt an die Gastrobetriebe in der Region ausgeliefert. Ziel ist es, die Fische möglichst frisch zum Konsumenten zu bringen. Kurze Wege!

Auch die Frage- und Antwortrunde nach der Präsentation war angeregt und die Fragen sehr vielfältig. Da ging es von technischen Details der Anlage über regulatorische Herausforderungen bis zu Anregungen wie einem Direktverkauf auch für Privatkunden.

Zum Schluss wurden die Gäste von der Highfisch GmbH noch zu einem Apero mit Fischdegustation eingeladen - ein rundum gelungener Anlass!

Mike Affolter, Vorstand FDP Bucheggberg