Unter dem Motto „piCanti hebt ab“ startete der Chor aus Niederlenz die diesjährigen Konzerte. Diese fanden in der Bossartschüür Windisch, im Singsaal Rössligasse Niederlenz, in der Aula Hellmatt Wildegg und im Dampfschiff in Brugg statt.

Am Samstagabend bei schönstem Wetter füllte sich das Dampfschiff für das abschliessende Konzert bis auf den letzten Platz. Um 20.00 Uhr starte piCanti mit „Fly me to the Moon“ in Richtung „Vollmond“ weiter „Up in the Sky“. Der „Rocket Man“ unterstützte den Chor gekonnt. „Mr. Sandman“ verhalf zum „Dreamer“ und die Zuschauer und der gesamte Chor fühlten sich wie im „Heaven“. Nachdem die „Engel“ gesichtet wurden erfolgte die harte Rückkehr zur Erde mit dem „Skyfall“. Nach der Landung genossen wir einen letzten Rückblick zum Sternbild „Aquarius“ und den gemütlichen Ausklang unter dem Motto „Let the Sunshine in“. Die Reise wurde durch weitere stimmungsvolle Songs begleitet.

Der Chor, bestehend aus 17 Sängerinnen überzeugt durch klare Stimmen und tolle Arrangements. Der Dirigent, Christoph Prendl und die Profimusiker Stefan Ruckstuhl am Piano sowie Dominik Gürtler mit der E-Gitarre und E-Bass begleitet von Beat Wobmann mit der Perkussion unterstützten mit ihren Beiträgen wunderbar.

Das Publikum war von dem Konzert begeistert und verschiedentlich hörte man die Frage nach der nächsten Konzertreihe. Zum Ausklang konnte im Dampfschiff zu Discoklängen von DJ Roberto getanzt oder einfach noch ein gemütlicher Schlummertrunk genossen werden.

Markus Bänziger