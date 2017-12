Close Up – Huppergrube - Fotoausstellung der Künstlerin Nermina Serifovic.

Am Mittwoch, 13. Dezember 2017 lädt die Büro- und Beratungsgemeinschaft Ring zur Vernissage der Fotoausstellung der Künstlerin Nermina Serifovic ein. Die in Wangen bei Olten aufgewachsene Künstlerin beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Praxis insbesondere mit Fotografie, Malerei und Zeichnung. In der Ausstellung „Close Up – Huppergrube“ gewährt sie Einblick in ihre tiefe Verbundenheit zum Naturschutzgebiet der Huppergrube in Wangen. Schon als Kind war sie von der vielfältigen Natur in der Huppergrube fasziniert und verbrachte viel Zeit dort. Auch heute geht sie noch in dieses Naturschutzgebiet, schaut aber anders hin. Genauer und mit einem künstlerischen Blick. Die Details und feinen Strukturen, welche die Natur bietet, interessieren sie und stehen bei dieser Ausstellung im Zentrum: Die 23-jährige HKB-Masterstudentin zeigt den Besuchern mit „Close Up – Huppergrube“ Makrofotografien, welche die Details der Natur hervorheben, und nimmt sie mit auf eine bildhafte Reise durch das Naturschutzgebiet.

Die Bürogemeinschaft Ring unterstützt regelmässig regionale Künstlerinnen und Künstler, indem sie ihre Büroräumlichkeiten als Ausstellungsort zur Verfügung stellt. Diesmal laden sie herzlich zur Vernissage der Künstlerin Nermina Serifovic ein. Die Ausstellung „Close Up – Huppergrube“ findet am Mittwoch, dem 13. Dezember 2017, um 18:00 Uhr, in der Büro- und Beratungsgemeinschaft Ring an der Ziegelfeldstrasse 1 (Café Ring / 1. Stock )in Olten statt. Die Ausstellung dauert bis Ende Juni 2018 und kann während den Bürozeiten der Büro- und Beratungsgemeinschaft Ring besucht werden. Mehr Infos unter www.bzolten.ch