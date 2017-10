Gerade weil Philippe Rey parteilos ist, macht ihn das zum geeignetsten Anwärter für das Amt des Vizeammannes. Wir haben alles gute Leute im Gemeinderat, aber die meisten sind in irgendeiner Form mit ihrer Partei oder anderen Interessen gebunden.

Die Freiheit der Situation gerecht zu werden ohne irgendwo Erlaubnis einholen zu müssen, oder Lobbyisten zu berücksichtigen, prädestiniert Philippe Rey genau für diesen Posten!

Er hat in den letzten Jahren im Gemeinderat einen Superjob gemacht, ist aktiv, kreativ und dem Wohl der Gemeinde seit Jahren verpflichtet.

Darum stimme ich ganz klar für Philippe Rey! Jede/r der/m unsere Gemeinde am Herzen liegt, sollte das auch tun!

Wettingen im Oktober 2017



Dr. Daniel P. Florin