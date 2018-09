Wie jedes Jahr hat die Fachstelle Pflegekind Aargau ihre Pflegefamilien zu einem Fest eingeladen. Dies als Dank und Anerkennung für ihr unermüdliches Engagement mit den Pflegekindern.

Eine bunte Schar von Kindern, Pflegekindern und ihre Pflegeeltern trafen sich im Garnhaus im „Stroppelareal“ in Untersiggenthal. Dieses Jahr stand das Thema Zirkus im Vordergrund. In kleinen Gruppen und Ateliers konnten die Kinder jeden Alters jonglieren, balancieren, Akrobatiknummern und Zaubertricks einstudieren. Mit Geschick und einigen Tricks der Zirkuspädagogen gelang es den Kindern umzusetzen, was ihnen beigebracht wurde. Fröhliches Kinderlachen war zu hören, vor allem wenn der Clown Nick seine tollpatschigen Einlagen zum Besten gab. Die Begeisterung war gross. Ebenso am Schluss des Nachmittags bei der Schlussaufführung, wo die Kinder und Jugendlichen die neu einstudierten Akrobatikstücke und Zaubertricks vor ihren Eltern und Pflegeeltern aufführen konnten. Am Schluss wurden alle mit einem herzlichen Applaus verabschiedet. Als Erinnerung an den Nachmittag überreichte die Fachstelle Pflegekind Aargau jedem Kind drei Jonglierbälle. So kann all das Angefangene und Einstudierte zuhause weiter geübt und geprobt werden. Viele strahlende Gesichter zeugen von einem gelungenen Nachmittag.

Die Erwachsenen erfuhren zu Beginn des Nachmittags viel Interessantes über das Wasserschloss. Während der Führung, die von Tonia Sommerhalder durchgeführt wurde, gab es einige Anekdoten die zum Lachen und schmunzeln verleiten liessen.

Ebenso wichtig war der Austausch zwischen den Pflegeeltern, der rege genutzt wurde. Verschiedene herrliche Leckereien und kulinarische Köstlichkeiten rundeten den Nachmittag für Gross und Klein ab.

Die Fachstelle Pflegekind Aargau ist laufend auf der Suche nach interessierten Elternpaaren, die sich für die Aufnahme eines Kindes engagieren möchten. Nicht alle Kinder haben das Glück in stabilen Familienverhältnissen aufzuwachsen. Deswegen sucht die Fachstelle liebevolle und kompetente Pflegefamilien, die einem Pflegekind ein geborgenes Zuhause geben. Informationen für zukünftige Pflegeeltern finden Sie auf unserer Homepage www.pflegekind-ag.ch. Fragen werden gerne durch die Fachmitarbeitenden telefonisch beantwortet 056 210 35 90.

Die Fachstelle Pflegekind Aargau ist als Non-Profit Organisation auf Spenden angewiesen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.