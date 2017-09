Das diesjährige Pflegeelternfest fand auf dem Legionärspfad in Vindonissa statt. Der einsetzende Regen konnte der Stimmung keinen Abbruch tun. Mit viel Begeisterung folgten die Kinder dem Legionär Rochus uns liessen sich in die Kampftechniken der römischen Armee einweisen. Da wurde in Formation marschiert, bewaffnet mit Pilum, dem Wurfspiess der Legionäre und dem Schutzschild, dem Scutum. Nun hiess es sich im Nahkampf trainieren, ebenso wurde die Schildkrötenformation, lateinisch auch die Testudo genannt, geübt. Immer wieder ertönte der Klang der Tuba, die alle aufhorchen und verstummen liess. Rochus führte, leitete an und begeisterte eine grosse Schar von Kindern. Nach der anstrengenden Betätigung und dem erfolgreichem Abschluss zum Legionär wurde in die „Fabrica“ gewechselt wo unter fachkundiger Anleitung Kräutermischungen verkleinert und in Teebeutel gefüllt wurden. Ebenso hatten die Kinder die Möglichkeit Mehl zu mahlen und das Brot der Legionäre das „Panis militaris“ zu backen. Zu guter Letzt wurde mit viel Geschick ein Öllämpchen geformt, welches mit den anderen Kostbarkeiten nach Hause genommen werden durfte. Die Freude die von den Kindern ausging und auf ihre Gesichter geschrieben war, lässt gerne an diesen Tag zurückdenken.

Ebenso wurde der langjährige Mitarbeiter Guido Messikommer gebührend in die Pension entlassen. Viele Dankesworte und Geschenke unterstrichten die Dankbarkeit der Pflegeeltern. Bei einem gemütlichen Apéro hatten alle genügend Zeit um sich auszutauschen, über das vergangene Jahr zu sprechen oder auch über gemeinsame Erlebnisse zu berichten. Mit vielen guten Wünschen an den Adressaten des Pensionierten wurde der Tag mit einem Ballonwettbewerb abgeschlossen. Wiederum war es ein Freude beim Flug der vielen farbigen Punkten am Himmel die strahlenden Augen der Kinder zu sehen. Noch lange wird dieser Legionärstag im Herzen aller Anwesenden bleiben.

Die Fachstelle Pflegekind Aargau hat den Auftrag Pflegeplatzierungen im Kanton Aargau zu koordinieren und fachlich zu begleiten. Dabei stehen die Interessen und Bedürfnisse des Kindes im Zentrum. Nicht alle Kinder haben jedoch das Glück in stabilen Familienverhältnissen aufzuwachsen. Aus verschiedenen Gründen sind Eltern mit ihren erzieherischen Aufgaben überfordert. Auch wenn diese Eltern ihre Kinder lieben, können sie die Verantwortung nicht immer übernehmen. Deswegen sucht die Fachstelle immer wieder liebevolle und kompetente Pflegefamilien, die einem Pflegekind ein geborgenes Zuhause geben. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich unter der Telefonnummer 056 210 35 90.