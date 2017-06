Nach dem heftigen Gewitter am Donnerstag Abend, begleitet durch Hagel war der Allwetterplatz tüchtig gewässert aber nicht gerade weggeschwemmt wie vor einem Jahr. Jedenfalls waren die Regelfälle heftig und kurz. Alle Aktivitäten mussten kurz gestoppt werden. Schlussendlich war alles bereit für den nächsten Tag, als die Konkurrenten für die Prüfungen in den L Programmen in mystischem Morgennebel auf der Schützenmatte eintrafen. Bestes Reiterwetter, nicht zu warm und die Bise sorgte dafür dass die Schweisstropfen bald wieder trockneten.

Der Samstag gehörte den ReiterInnen auf Stufe Grundausbildung. Der bestens von Albert Marti gepflegte Platz bietet optimale Bedingungen. Um 17.15 konnte zur Vereinsmeisterschaft Dressur eingeritten werden. So war die Festwirtschaft mit Vereinsmitgliedern und deren Familien und Freunden gefüllt. Es herrschte eine Superstimmung, 25 Vereinsmitglieder zeigen ihr Können auf ganz verschiedenen Ausbildungsstufen. Gewonnen wurde die Prüfung von Brigitte Peterhans, die den Pokal mit viel Freude in Empfang nehmen durfte.

Bei zahlreichen Nennungen bei den Jungen Pferde war am Sonntag früh Tagwach. Um 7.00 stellten die Konkurrenten ihre 4- und 5-jährigen Pferde im Viereck vor. Noch ist das für die zukünftigen Dressurpferde Neuland, so gab es schon mal etwas in der Umgebung rund ums Dressurviereck zu begucken.

Glanzvolle Auftritte zeigten die ReiterInnen in den beiden M Prüfungen. Galoppwechsel und Travers sorgten für spektakuläre Eindrücke. Toll auch immer wieder der starke Trab auf der Diagonalen. Und schon ist die Dressurprüfung der Pferdesporttage 2017 Vergangenheit.

CZ