Peter Voellmy - Buchvernissage Freitag, 15. Nov. Stadtbibliothek Aarau 18 Uhr

Am Freitag, 15. November 2019 um 18 Uhr fand in der Stadtbibliothek Aarau die Buchvernissage von Peter Voellmy statt. Er präsentierte seinen neuen Roman "Der Heilige Thomas von Aarau". Mit viel Energie und voller Witz las er mehrere Stellen aus dem Roman vor. Man merkte ihm seine Ausbildung als Schauspieler an. Die Gäste lachten und freuten sich an den originellen und witzigen Szenen. Am Schluss bekam der Autor langanhaltenden Applaus.

Danach holte er seine Gitarre hervor und sang zusammen mit Ernst Käser an der Tuba noch einige Aarauer Lieder.

Es war eine geglückte Präsentationen. Viele Freunde des Künstlers fanden sich ein. Das Café Litteraire war gut gefüllt. Nach der Lesung gab es einen Apéro und der neue Roman wurde gut verkauft. Dazu signierte der Autor seine Bücher.

Die verschiedenen Bücher von Peter Voellmy sind in den Aarauer Buchhandlungen und direkt beim Autor unter voellmy1@gmail.com erhältlich. Dazu auf amazon.de