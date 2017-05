Sie möchten Ihren Kunden eine Tasche mit Ihrem Geschäftslogo mitgeben? Gute Idee! Taschen sind immer ein Hingucker und eine optimale Werbefläche! Wenn Sie nicht wissen, ob Sie eher zu Plastiktüte oder Papiertasche greifen sollen, dann lassen Sie sich einfach von unseren Tipps inspirieren.

Eine Plastiktüte mit Werbebotschaft…

Die Plastiktüte ist einfach und kostengünstig in der Herstellung und die am meisten verbreitete Tragetasche überhaupt. Sie ist leicht, hat aber eine hohe Festigkeit und kann für den Transport der verschiedensten Dinge genutzt werden. Einige Kunststofftüten sind sogar lebensmittelecht, das heißt, sie können bedenkenlos für den Transport und die Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet werden. Ein wichtiges Kriterium für Lebensmittelgeschäfte.

Plastiktüten werden aus Polyethylen hergestellt, das wiederum aus Erdöl gewonnen wird. Aufgrund ihrer negativen Umwelteinwirkung geraten die grundsätzlich recycelbaren Plastiktüten aber immer mehr in Ungnade, zum Beispiel machen Tüten den Hauptanteil des versehentlich in die Umwelt geratenen Plastikabfalls aus. Viele europäische Regierungen haben deshalb bereits Maßnahmen umgesetzt, um die Verwendung von Einwegplastiktüten stark einzuschränken. In Deutschland werden die meisten Plastiktüten nur noch gegen Gebühr abgegeben. Die Industrie passt sich diesem Umdenken selbstverständlich an und produziert vermehrt biologisch abbaubare Plastiktüten (aus Biokunststoff), die aus Mais- oder Kartoffelstärke hergestellt werden.

In Sachen Personalisierung hat die Plastiktüte einiges zu bieten. Bei den folgenden Kriterien können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen:

Materialstärke: Je stärker das Material, desto reißfester und blickdichter die Tüte. Eine Standardplastiktüte ist übrigens 50 Mikron stark.

Form: Die Tüte ist normalerweise rechteckig oder quadratisch, sie kann platt oder bauschig sein oder auch Falten für noch mehr Stauraum haben.

Henkel: Manche Tüten haben ausgestanzte Grifflöcher, andere wiederum Henkel und dann gibt es da noch die sogenannten Hemdchentüten, deren Henkel an die Träger von Unterhemden erinnern und sich praktisch verknoten lassen, um die Tüte zu schließen. Wenn die Tüte schwere Gegenstände halten soll, nehmen Sie am besten verstärkte Griffe.

Motiv: Eine Plastiktüte kann durch einen Aufdruck an einer bestimmten Stelle oder eine komplette Einfärbung personalisiert werden.

… oder lieber eine personalisierte Papiertasche?

Generell erfreut sich die Kraftpapiertasche, die nach Ihren Wünschen personalisiert werden kann, immer größerer Beliebtheit, da sie natürlicher und umweltfreundlicher wirkt. Durch die Seiten- und Bodenfalten lässt sich die Papiertragetasche schnell aufrichten und auch wieder zusammenfalten. Sie ist meistens rechteckig oder quadratisch. Die Kraftpapiertasche gibt es auch aus beschichtetem Papier, das leicht glänzt und so einen luxuriöseren und eleganteren Eindruck macht.

Die sehr vielseitige Papiertragetasche gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Sie können eine personalisierte Papiertüte sogar nutzen, um ein Geschenk hübsch verpackt zu überreichen! Ebenfalls erhältlich sind Sonderformate für Weinflaschen, Kleidung und Kosmetik.

Genau wie die Plastiktüte kann auch die Werbetragetasche aus Papier ganz nach Wunsch personalisiert werden. Entscheiden Sie sich zuerst für ein Material: Sowohl Kraftpapier als auch beschichtetes Papier sind in verschiedenen Stärken erhältlich. Wählen Sie dann die Henkel, entweder aus Papier (flache oder geflochtene Henkel) oder aus einem hochwertiger wirkenden Material wie Kordel oder Schleifenband. Einige Taschen haben Griffe, die in Form von Löchern aus dem Taschenkörper ausgestanzt wurden, andere wiederum haben gar keinen Griff (zum Beispiel die braunen Papiertütchen, die Sie beim Obsthändler bekommen).

Auch beim Aufdruck haben Sie die Wahl: Vom kleinen Logo an einer bestimmten Stelle bis zur kompletten Einfärbung der Papiertüte ist alles machbar.

Was die Personalisierung betrifft, stehen sich Plastiktüte und Kraftpapiertasche also in nichts nach. Die Plastiktüte ist sicherlich günstiger und vielseitiger verwendbar. Wenn Sie aber mit der Tragetasche das umweltbewusste und/oder elegante Image Ihres Geschäftes vermitteln möchten, dann entscheiden Sie sich am besten für eine personalisierte Kraftpapiertasche.