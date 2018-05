Pensioniertenreise BLBK am 28. Mai 2018

Alle 2 Jahre lädt die BLKB ihre Pensionierten zu einen Ausflug ein. Es sind 5 Autobusse gewesen von A.N.K. Tours und Meier Birseck Reisen, die über 100 Damen und Herren von Liestal ins Markgräflerland fuhren. Der 1. Halt war am Bohrerhof Hartheim, wo es Kaffee und eine kleine Verpflegung gab. Auch eine individuelle Besichtigung des Betriebes und auch Besuch im Landmarkt war möglich. Dann ging es an einen anderen Ort, wo man das Mittagessen einnahm. Das Restaurant Bohrerhof. Und so gab es auch an den Tischen viel zu erzählen.

Ganz normal, wenn man sich einmal auf der Basellandschaftlichen Kantonalbank seinen Lohn verdiente. Und zum Nachmittag dann die Fahrt zum Landhaus Ettenbühl. Viele genossen den freien Spaziergang durch die schönen Gärten. Und im Zelt gab es dann zum Abschuss noch Kaffee und Kuchen. Natürlich hat es auch bei den Banken die Veränderungen. DIGITAL ist heute angesagt. Trotzdem darf man sagen, dass alle einen wunderschönen Tag erleben konnten. Im Jahr 2020 wird es dann wieder so eine Pensioniertenreise der BLKB geben. Wäre schön, wenn man dann wieder zueinander Hallo sagen kann.