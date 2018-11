Die FDP dankt allen Wählerinnen und Wählern für die deutliche Wahl von Patric Burkard in die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission der Stadt Rheinfelden. Die GPFK ist ein Prüfungsorgan im Auftrag der Einwohnerschaft, welche in sachlicher Art und Weise zugewiesene Geschäfte prüft. In die GPKF werden vorzugsweise Personen mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und gesellschaftlicher Verankerung gewählt. Wir wünschen Patric Burkard viel Erfolg und Befriedigung in seinem neuen Amt.