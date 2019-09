Michèle Wittlin aus Liestal erkämpfte sich über vier internationale UCI Mountainbike Rennen den Titel der Königin des MTB Alpin Cup 2019. Sie holte am vergangenen Wochenende in La Forestière Frankreich den Gesamtsieg 2019. Herzliche Gratulation zu dem tollen Ergebnis. Viel Glück für die Mountainbike Weltmeisterschaft 2019 fürs kommende Wochenende in Grächen.