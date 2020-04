Osterfreude trotz Corona beim FC Juventina Wettingen

Der Ball ruht zwar bereits seit einiger Zeit beim FC Juventina Wettingen. Genau aus diesem Grunde da die vielen Junioren Ihrem geliebten Hobby nicht nachgehen dürfen gab es trotzdem eine freudige süsse Überraschung. Der Osterhase ging bei jedem Junior persönlich vorbei und legte ein Ostersäckli in den Milchkasten. Eine schöne Geste des Vereines an seine Jungen Mitglieder in dieser schwierigen Zeit. Die Trainer und der Vorstand des FC Juventina Wettingen wünschen allen schöne und gesunde Ostern. (rf)